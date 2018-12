Settantamila euro per il restauro della facciata della biblioteca di Morciano di Romagna

Attualità

Morciano

| 18:01 - 18 Dicembre 2018

La biblioteca ‘G. Mariotti’, in via Pascoli a Morciano di Romagna.

Un regalo di Natale per Morciano di Romagna. Il GAL (Gruppo di Azione

Locale) Valconca e Valmarecchia ha infatti stanziato 70mila euro per il restauro della facciata dell’attuale sede della biblioteca ‘G. Mariotti’, in via Pascoli. Un ennesimo riconoscimento della capacità progettuale messa in campo dall’amministrazione comunale morcianese, dopo i contributi già arrivati dalla Regione Emilia – Romagna per il restyling di piazza Risorgimento. Complessivamente ammonta a quasi 1 milione di euro la cifra che nel 2018 il Comune è riuscito ad intercettare grazia ai finanziamenti pubblici. I 70mila euro del Gal serviranno a sistemare tutta la parte esterna della biblioteca e gli

infissi: in particolar modo la facciata dell’edificio tornerà ai veri colori originali, in quanto il rossiccio che oggi traspare è frutto di una verniciatura degli anni Ottanta. Oltre a ciò l’amministrazione comunale si prepara a modificare la destinazione d’uso: come annunciato nei mesi scorsi, infatti, a seguito della realizzazione della nuova biblioteca comunale prevista nell’area dell’ex scuola media, l’immobile di via Pascoli diventerà la ‘casa della solidarietà’, andando ad ospitare le associazioni del territorio e le loro attività. All’intero troverà posto anche un punto informativo storico – museale e ambientale di Morciano.