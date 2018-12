Partiti i lavori di riqualificazione del Palasport di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 17:53 - 18 Dicembre 2018

Nella foto l'esterno del Palasport.

Sono partiti i lavori di riqualificazione energetica e ammodernamento del Palasport di Misano Adriatico. Un’attività che si svolgerà in due step: saranno prima di tutto cambiati tutti gli infissi, porte, finestre e pareti vetrate del palazzetto che si affacciano verso l’esterno poi entro marzo sarà la volta del rifacimento della centrale termica. Il tutto, volto a contenere il consumo energetico e a rendere più ecologico l’edificio.

I lavori e la gestione del calore per l’edificio sportivo determineranno un’importante diminuzione delle spese energetiche per l’Amministrazione Comunale, avranno un costo complessivo di 420.000 Euro distribuito su 15 anni e saranno in parte coperti da un finanziamento regionale e in parte sostenuti direttamente dal Comune.



NUOVA PALESTRA SPORTIVA POLIVALENTE

Proprio a fianco del Palasport, dove oggi è presente una piastra per giocare a basket, verrà realizzata una nuova tensostruttura in legno lamellare polifunzionale nella quale potranno essere svolte diverse discipline. Il campo da gioco avrà una dimensione di m 25x43 e potrà ospitare tante attività sportive. La nuova struttura sarà inoltre dotata di spogliatoi. I lavori avranno un costo di 600mila euro finanziati per il 50% dalla Regione Emilia Romagna a fondo perduto a seguito della partecipazione al bando per i progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale , DGR n. 1944/2017.



UN CENTRO SPORTIVO TOTALMENTE RINNOVATO

Grazie ai lavori di riqualificazione del palasport e alla realizzazione della nuova tendostruttura, l’area diventerà un centro sportivo di primissima qualità e ancora più ricco di strutture sportive. I già citati impianti si aggiungeranno alle 5 strutture polivalenti, ai 2 campi da tennis, ai 2 campi da padel, al campo di calcio a 5 in sintetico e alla palestra delle scuole.



“Questo miglioramento delle strutture sportive serve prima di tutto per dare una risposta ai tanti atleti misanesi e alle società sportive che sono impegnate quotidianamente nel far crescere ed avvicinare allo sport i nostri bambini e ragazzi – spiega il Sindaco Stefano Giannini -. Inevitabilmente questi lavori comporteranno dei disagi ma grazie alla collaborazione delle società sportive saranno ridotti ai minimo”.