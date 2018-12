Il locale Fermata Est di Rimini compie un anno: giovedì 20 dalle ore 21 festa e musica coi Rangzen

Eventi

Rimini

| 16:27 - 18 Dicembre 2018





E' passato un anno e sembra ieri. Giovedì 20 il ristorante-pub-birreria Fermata Est a Rimini, in via Circonvallazione Meridionale, spegne la prima candelina. L'amministratore unico Lorenzo Spadazzi e il suo staff per il compleanno del locale, punto di attrazione gettonatissimo non solo nella provincia di Rimini, hanno organizzato una serata-evento con musica dal vivo: si esibiscono i Rangzen, la nota e apprezzata rock band riminese, già protagonista delle serate estive al Il Giardino, il “fratello più grande” di Fermata Est. Appuntamento alle ore 21. A sorpresa ci saranno altri ospiti per rendere la serata unica. Un piccolo anticipo di un intenso calendario natalizio caratterizzato da un lato dalla cucina che non tradisce mai e dall'altro da eventi che lo staff definisce di assoluto divertimento.



“E' passato già un anno e non ce ne siamo praticamente accorti – dice Spadazzi – abbiamo lavorato forte e per questo ringraziano la nostra clientela da cui abbiamo avuto un ottimo riscontro e fiducia. Il bilancio è ottimo. Già da tempo per il Capodanno registriamo il tutto esaurito. Vogliamo continuare così e se possibile migliorare. Come si dice? Il bello deve ancora venire...”.