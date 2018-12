Sottopassaggio di villaggio Papini a Riccione allagato, off limits per ciclisti e pedoni

Attualità

Riccione

| 13:17 - 18 Dicembre 2018

Allarme per il sottopassaggio di villaggio Papini a Riccione. Un nostro lettore segnala lo stato del sottopassaggio, frequentemente soggetto ad allagamenti. Al di là della neve caduta anche in città il 17 dicembre, ogni perturbazione porta disagi e criticità e, nonostante le segnalazioni dei residenti, l'Amministrazione comunale non è ancora intervenuta, lamentano gli stessi. Il sottopassaggio, usato da pedoni e ciclisti, collega villaggio Papini a Corso Fratelli Cervi ed è dunque molto frequentato. Vi ricordiamo il numero delle segnalazioni Whatsapp: 347 8809485.