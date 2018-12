San Giovanni, in regalo a tutte le famiglie il libro sulla 'Notte delle Streghe'

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:28 - 18 Dicembre 2018

Domenica 9 Dicembre a San Giovanni in Marignano è stato presentato il libro “La Notte delle Streghe: una festa di sogni e di segni”, che celebra la principale manifestazione marignanese e ne racconta origini, tradizioni, curiosità. L’evento, che si è svolto presso la Tenuta del Monsignore, è stato molto partecipato dalla cittadinanza, ma anche da tutte le realtà che in questi anni hanno preso parte attiva all’evento ed è stata l’occasione per rivedere Rulas, che ha omaggiato i presenti con il Rito del Fuoco, tema cardine del progetto 2018, ma anche per conoscere immagini, parole e racconti sull’evento dalla voce di Alessandro Sistri, curatore del volume.





GLI OSPITI. Presenti anche Luigi Cambrini ed Ursula Mariotti, dello Studio Magazino, che hanno curato grafica ed impaginazione del volume, Renzo Rossi, per Aeffe Spa che ha sponsorizzato la stampa dell’opera, accompagnati da un’emozionata Amministrazione comunale, il Sindaco Daniele Morelli, il vice Sindaco Michela Bertuccioli e l’Assessore Nicola Gabellini. Simpaticissimo poi l’intervento di Sandro Bacchini della Tenuta del Monsignore. Insieme tutti i relatori hanno raccontato il progetto “Trent’Anni Streghe” ai presenti, ripercorso gli eventi e presentato il libro celebrativo ed i principali temi trattati. Nella serata non sono mancati ospiti speciali: i magici abitanti del Regno di Fuori e le streghe acconciate da Marisa Tasini, Marilena Paolini, truccate da Ilaria Allegrucci e vestite da Elisa Garinei e Marisa Gessi, con i magnifici bouquet di Monica Mazzini.

COMMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE. “Siamo molto emozionati di offrire questo dono alla comunità marignanese. Crediamo che possa essere un’occasione per celebrare il principale evento marignanese, ma anche per ripercorrere la storia del nostro borgo in questi ultimi 30 anni. La storia di San Giovanni e quella de La Notte delle Streghe sono indissolubilmente intrecciate ed è per noi un piacere poter raccontare di un evento così importante per la nostra comunità. Ringraziamo con piacere tutti coloro che sono intervenuti oggi, cittadini, collaboratori, volti che hanno fatto La Notte di ieri e di oggi. Ringraziamo in particolare tutti coloro che hanno collaborato con Alessandro Sistri nella redazione del testo con contributi scritti, parole, foto ed immagini. Un plauso in particolare va a chi ha contribuito all’allestimento della giornata: Scuolinfesta, Pro Loco e Centro Sociale in primis, Siamo Live, Regno di Fuori e le realtà commerciali che hanno portato ancora una volta le bellissime streghe marignanesi, Marisa Tasini, Marilena Paolini, Ilaria Allegrucci, Elisa Garinei e Marisa Gessi, Monica Mazzini. Un enorme grazie anche alla Tenuta del Monsignore per la gentile ospitalità e ad Aeffe per aver sponsorizzato la stampa del volume. Approfittiamo di questo dono per augurare serene festività a tutti i cittadini marignanesi”. Il libro può essere ritirato da tutte le famiglie marignanesi presso l’URP (via Roma n. 62 piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.