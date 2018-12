Volley San Marino serie C maschile, Titan Services scende a Bellaria per l'anticipo di campionato

Sport

Repubblica San Marino

| 12:16 - 18 Dicembre 2018

Serie C maschile. Seconda partita del “ciclo di ferro” per la Titan Services che, dopo aver sconfitto l’imbattuto Sassuolo sabato scorso in casa, anticipa la nona giornata di campionato (in programma il 5 gennaio) e scende a Bellaria per un’altra partita d’alta classifica. Le due squadre, infatti, occupano la terza e la quarta piazza del campionato e sono dentro la zona play-off. “San Marino – Bellaria è ormai un “classico” della serie C. – sorride Stefano Mascetti, coach della Titan Services. - Ci si conosce benissimo e, come ogni anno, siamo ambedue in lotta per i play-off e tutte e due abbiamo avuto alti e bassi in questo inizio campionato. Noi giocheremo ancora senza Mondaini, uno dei punti fermi del nostro attacco ma, se metteremo la stessa intensità di sabato col Sassuolo, diremo la nostra anche in questo match. Bellaria è una squadra esperta alla quale si sono aggiunti alcuni giovani molto interessanti provenienti dal loro vivaio. L’uomo in più per loro può essere Bertacca che è un giocatore che sa sempre cosa fare in ogni occasione della partita. Per il Bellaria è punto di riferimento”.

CLASSIFICA. Conad Atlas Ravenna 24, Plastorgomma Sassuolo 20, Titan Services 18, Dinamo Bellaria 16, Hipix Modena 14, Cesena 14, Pagnoni Marignano 12, Carpi 11, Spem Faenza 8, Foris Index Conselice 4, Cesenatico 3, Consar Ravenna 3.

PROSSIMO TURNO (9^ giornata). Mercoledì 19 dicembre ore 21 a Bellaria: Dinamo Bellaria - Titan Services.

Nella foto: Federico Mondaini