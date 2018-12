Cronaca

Misano Adriatico

| 11:27 - 18 Dicembre 2018

E' stato probabilmente l'asfalto coperto di ghiaccio a far finire fuori strada un'auto martedì mattina. Verso le 8.40 una Toyota Yaris guidata da una 46enne di Sassocorvaro è finita in un fossato. E' successo a Raibano in via Bruscheto. La donna è stata estratta dall'auto da personale dei Vigli del Fuoco intervenuti sul posto assieme alla Municipale di Misano e a personale del 118. La donna è stata portata in ospedale.