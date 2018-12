Sessanta musicisti in concerto, la musica dà spettacolo alla Darsena di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:35 - 18 Dicembre 2018

Domenica 23 dicembre alle 21.00 il Teatro Tarkovsky di Rimini in zona Darsena ospiterà 60 musicisti per un concerto che si preannuncia esplosivo: Stayin' Alive!

L’Orchestra Rimini Classica, i PoP Deluxe, la Corale di San Marino diretta da Fausto Giacomini ed il coro Note in Crescendo diretto da Fabio Pecci accompagneranno Cristina Di Pietro, Giuseppe Righini e Gloria Turrini in una scaletta con canzoni che hanno fatto la storia della musica dance degli anni 70 e 80, con la partecipazione di Vera Della Scala e Barbara Pagliarani: sarà praticamente impossibile rimanere seduti in poltrona.

Arrangiate da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri in scaletta hit storiche fra gli altri di Donna Summer, Lionel Richie, Gloria Gaynor e Areta Franklin.

Biglietti non numerati: primo settore platea € 20.00, secondo settore platea € 18.00, galleria € 15.00. Info: info@riminiclassica.it

Prevendita presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 Rimini e online www.riminiclassica.it