Rimini, furto con destrezza: sparisce il portafoglio in Tribunale

Cronaca

Rimini

| 09:21 - 18 Dicembre 2018

Si trovava in tribunale in attesa di testimoniare ad un processo quando è stata derubata. Protagonista della vicenda una signora che ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Morciano. L'episodio è successo qualche giorno fa in Tribunale a Rimini. All'uscita dalle aule la donna si è accorta del furto subito. Nella borsa non solo mancava il portafogli ma anche il libretto degli assegni e un gioiello del valore di circa 400 euro. "Non mi sono accorta di niente e non ho mai lasciato la borsa incustodita" racconta la donna al Corriere Romagna. Probabilmente il furto è avvenuto durante l'attesa di entrare in aula in una zona frequentata da parecchie persone. La borsa non aveva la cerniera e quindi può essere stato semplice per il ladro infilare la mano e rubare all'interno.