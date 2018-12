Trofeo della Romagna ricco di soddisfazione per il Shotokan Karate Club Santarcangelo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:06 - 18 Dicembre 2018

Grande successo domenica 16 dicembre 2018 per la nona edizione del Trofeo della Romagna Uisp settore Kst (Karate Shotokan Tradizionale), che si è svolto al palazzetto di Santarcangelo con la partecipazione di 17 associazioni provenienti da tutta la regione (Imola, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna) con oltre 230 atleti, dai bambini di 6 anni fino agli adulti di 50, da cintura bianca a nera.

Una manifestazione pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale.

Il Trofeo di consisteva nell’ esecuzione di un esercizio denominato Kata (Forma).

L’ A.s.d. Shotokan Karate Club Santarcangelo, organizzatrice dell’evento, ha partecipato con 24 atleti ottenendo i seguenti podi:

1° classificati:Vittoria Cartelli, Federico Cupioli, Ronny Budellini.

2° classificati:Filippo Venturini, Adele Carlini, Alice Albanese, Manila Baldini, Giacomo Casagrande, Thomas Rosati.

3° classificati:Nicole Pirini, Nicolas Tornani, Aya Outbir, Federica Ciannella.

Nella classifica generale delle associazioni la scuola di karate santarcangiolese si è piazzata al 2° posto.