Go Kart, il riminese Nicola Bartolini si prepara all'avvio di stagione: intervista al giovane pilota

| 19:47 - 17 Dicembre 2018

Con la gara di domenica 2 dicembre 2018 a Viterbo, facente parte del Campionato Italiano Squadre Regionali in cui ha portato l'Emilia Romagna sul terzo gradino del podio, il driver romagnolo Nicola Bartolini, classe 2000, ha concluso la stagione 2018.

" Il 2018 é stato ricco di novità e di esperienze. Per me é stata una grandissima soddisfazione partecipare al Campionato Italiano KZ2 ed altrettanto bello e stimolante prendere parte al Campionato Italiano per Squadre Regionali nel quale grazie ai miei compagni di squadra abbiamo portato l'Emilia Romagna al terzo posto assoluto.

Nel corso dell'anno ho partecipato a quattro gare su cinque del Campionato italiano KZ2. La prima si è svolta a Sarno, poi Lonato, Val Vibrata e Castelletto di Branduzzo eravamo circa 80 piloti alcuni dei quali veramente forti e le competizioni sono sempre state molto serrate.

E' stata una stagione un pò in bianco e nero. Sono riuscito in parte ad ottenere buoni risultati, in altri ho avuto problemi tecnici e non sono arrivato a podio oppure ho commesso errori che mi hanno fatto perdere secondi importanti. Ma ogni competizione mi ha regalato qualcosa e mi ha permesso di fare tantissima esperienza. Sono felice di questa stagione 2018, del bagaglio di esperienza che mi sono portato a casa e di quanto le varie vicissitudini mi abbiano reso ancora più sicuro di me.

Ringrazio Gabriele Finocchi per il materiale fornito, il tempo speso ed i preziosi consigli.

Un grazie di cuore anche ai miei genitori, agli zii e ai nonni, che ancora una volta mi hanno permesso di essere ancora una volta qui."