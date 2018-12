Telecomunicazioni: San Marino è il primo Stato in Europa interamente coperto da 5G

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:00 - 17 Dicembre 2018

Completata da Tim e Nokia la copertura integrale del territorio della Repubblica di San Marino con la rete 5G. Raggiungendo oltre il 99% del territorio e della popolazione - spiegano le due aziende - il Titano diventa il primo Stato 5G.

"Oggi è un giorno straordinario per il nostro Paese - osserva in una nota il Segretario di Stato alle Telecomunicazioni sanmarinese, Andrea Zafferani - siamo il primo Stato in Europa a poter vantare la completa copertura del territorio in 5G". "San Marino - ha argomentato il Segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi, - diventa simbolo non solo di libertà e storia ma anche di innovazione e ricerca. Vogliamo diventare un

laboratorio per imprese, università ed enti di ricerca che troveranno a San Marino - ha concluso - l'ambiente ideale per sviluppare prodotti e servizi che si avvarranno delle reti mobili di nuova generazione"