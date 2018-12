Calcio giovanile, la Juniores del Santarcangelo pareggia 1-1 col Cesena. Under 16, poker al Russi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:20 - 17 Dicembre 2018

JUNIORES

SANTARCANGELO – CESENA 1-1

Santarcangelo: Fusconi, Galassi, Alvisi, Savini (18’ st Camaj), Meco, Fabbri, Iadevaio (5’ st Morri), Lonardi (40’ st Casadio), Bua (35’ st Fellini), Sapori, Guarino. In panchina: Fabbri, Bucci, Zanni. All. Fusi.

Cesena: Olivieri, Astretto (45’ st Ermeti), Vlad, Rocchio, Biguzzi, Boschi, Meluzzi, Pastorelli (1’ st Zhair), Bernardi (1’ st Braccini), Vallocchia (25’ st De Rosa), Lombardi (35’ st Evangelisti).

Marcatori: 42’ pt Sapori, 25’ st Biguzzi.

UNDER 17

FYA RICCIONE - SANTARCANGELO 0-0

Fya Riccione: Bertuccioli, Garattoni (15’st Bini), Milano, Tornati, Fabbri, Dechiara (23st Colombari), Lorenzini, Mariani (31’st Gasperoni), Josch, Guidotti (13’st Venerandi), Sing. All Iachini.

Santarcangelo: Sturniolo, Dominici, Benevenuti, Terenzi, Paganelli, Renzi (11’st Guerra), Ravaglia, Gjorretaj (27’st Luvisi), Barbiani (11’st Astolfi), Pignalosa (11’st Guidi), Soldati (27’st Pironi). In panchina: Boldrini. All. Manzaroli

UNDER 16

SANTARCANGELO – RUSSI 4-2

Santarcangelo: Fabbri, Siboni, Rocchi, Casadio, Pesaresi (10’ st Renzi), Guerra, Luvisi (30’ st Michelucci), Gessaroli (20’ st Agostini), Bertozzi, Pironi, Canarecci (10’ st Marcello). In panchina: Boldrini. All. Magnani.

Russi: Papa (20’ pt Tinarelli), Fogli, Conti, Nicolosi (20’ st Plazzi), Randi, Veroli (30’ pt Dorian), Dolcini (10’ st De Luca), Zannoni, Del Fiore, Leo Pasquale, Caico. In panchina: Zoli, Cicognani, Turchetti, Clorari.

Marcatori: 10’ e 12’ pt. Guerra, 24’ pt Del Fiore, 26’ pt. Pironi, 31’ pt. Casadio, ’33' st. Leo Pasqale.

Il freddo ed un avversario tenace contrastano, ma non fermano il Santarcangelo 2003 che sul campo di casa regola 4 a 2 la compagine pari età del Russi. E' al 10 del p.t. che il risultato si sblocca grazie al rigore realizzato da Guerra, ed è sempre lui che cinque minuti dopo illumina la scena con una galoppata imperiosa iniziata nella propria metà campo e terminata in area avversaria dove trafigge con un destro perentorio il portiere avversario (nella foto) Al 22' però il combattivo Russi si riporta sotto grazie ad un gol in acrobazia aerea di Del Fiore ma passano solo due minuti e i ragazzi di mister Magnani triplicano con Pironi per fare poi poker al 31' con Casadio. Poco dopo la mezzora accorcia le distanze il Russi.

UNDER 14

SAN MARINO ACADEMY - SANTARCANGELO 0-3

San Marino Academy: Bucchi (24’st Borasco), Caushaj, Gasperoni (1’st Coita), Gjepali (1’st Molinari), Renzi, Terenzi (1’st Valentini), Famiglietti (11’st Meloni), Bertarelli, Romulad (1’st Valli), Bollini 15’st Vici), Caddy. In panchina: Ugolini, Sensoli. All. Magi.

Santarcangelo: Smeraldi (29’st Conti), Rossi (29’st Farotti), Minni, Chiaruzzi (1’st Pozzi), Esposito, Bianchi, Bocca (16’st Dell’Innocenti), Antonini, Piastra (16’st Michelucci), Drudi, Amati (24’st Raimondi). In panchina: Bucchi, Foschi, Pasini. All. Tacconi.

Marcatori: 2’pt Esposito, 12’pt Amati, 21’pt Bianchi.