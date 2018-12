Rimini Calcio, visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Chirurgia e Oncoematologia pediatrica

Sport

Rimini

15:41 - 17 Dicembre 2018





Anche quest’anno, come ormai da tradizione nell’imminenza del Natale, una delegazione del Rimini F. C. guidata da Adrian Ricchiuti e dal ministro della Solidarietà Gianni Cancellieri ha fatto tappa all’ospedale “Infermi” per far visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Chirurgia e Oncoematologia pediatrica. Questa mattina la truppa biancorossa, con tanti palloncini colorati al seguito e un dono per ciascun ospite della struttura, ha trasformato una grigia giornata di dicembre in un autentico momento di festa. Una sorpresa come di consueto decisamente gradita da tutti i presenti che, dopo un pizzico di stupo