Volley D femminile, Riccione liquida Nettunia 3-0 in poco più di un'ora di gioco

Sport

Riccione

| 14:36 - 17 Dicembre 2018

Il Gruppo Helyos batte Nettunia con un netto 3 a 0 e mantiene la posizione nelle zone alte della classifica, dove comunque resta sempre un gran affollamento. Un risultato importante che consente di mantenere l'imbattibilità fra le mura amiche del PalaNicoletti.

La squadra di coach Lazzarini è entrata in campo concentrata e decisa a riscattare l'opaca prestazione di Pontevecchio. Il divario tra le due formazioni è stato netto fin da subito e il risultato finale lo esprime compiutamente (13/15/20 i parziali).

E' partito subito forte Riccione mentre le bolognesi, che non hanno trovato in riviera romagnola una delle loro serate migliori, sono andate subito in affanno. Nettunia le ha provate tutte anche attraverso diversi cambi per cercare di ribaltare il match, ma non c'è stato nulla da fare perchè Riccione ha condotto la partita dall'inizio alla fine in largo e in lungo e i parziali parlano chiaro.

Ora Ugolini e compagne prima della sosta natalizia sono attese a Russi da una partita molto importante, in programma giovedì 20 dicembre ore 20.45.