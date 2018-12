Basket Promozione, Rose&Crown corsaro a PalaAngels: undicesima vittoria. Per Saccani 26 punti

Sport

VillaVerucchio

| 14:18 - 17 Dicembre 2018

Bella vittoria per i Rose & Crown Villanova Tigers che sbancano la Sgr Arena conquistando l’undicesima vittoria consecutiva contro una coriacea ABC Santarcangelo che per 30’ resta in scia ai neroverdi, per poi cedere nel finale col punteggio di 56-68.

Sin dall’avvio sono gli ospiti a fare la partita: Panzeri dall’arco dà il la, poi sono Saccani e Bronzetti e tenere avanti gli uomini di Rustignoli. I padroni di casa, però, difendono duro e capitalizzano con buone percentuali i tantissimi viaggi in lunetta.

Secondo quarto, lo spartito non cambia: l’attacco Tigers frulla che è un piacere e Saccani è un martello, ma dall’altra parte Guziur e Zaghini non mollano, tenendo i clementini sempre a galla. Alla pausa lunga, il tabellone recita 26-31.

Al rientro dagli spogliatoi, Santarcangelo prende in mano il match: la difesa allungata dà i suoi frutti, provocando diverse perse, mentre dall’altra parte il siluro sul finire dei 24” di Carasso firma il sorpasso (36-35) nonostante un paio di buone iniziative di Buo. Pronta, però, arriva la reazione dei verucchiesi: due triple di Panzeri e il gioco da tre punti di Serpieri riportano avanti gli ospiti, ribaltando nuovamente l’inerzia del match.

L’inizio dell’ultimo quarto indirizza definitivamente il match: due entrate di Saccani scavano il solco, poi Panzeri e Semprini dall’arco portano il distacco oltre la doppia cifra. Mattia Mussoni è l’ultimo a mollare, ma il match ormai è indirizzato: dalla lunetta, con precisione, i Tigers chiudono la questione conquistando una preziosa e non semplice vittoria.

“Non era una gara banale, per di più al termine di un trittico difficile e dopo una settimana in cui ci eravamo allenati sempre a ranghi ridotti – racconta coach Valerio Rustignoli – invece abbiamo risposto con una prova solida, in cui siamo riusciti a trovare qualcosa da parte di tutti quelli che sono scesi in campo e a ritrovare un po’ di quelle percentuali al tiro che ci erano mancate nelle ultime partite. Ora ci manca un’ultima gara prima delle vacanze e della fine del girone di andata: vogliamo chiudere imbattuti, ma contro l’AICS servirà prestare grande attenzione e continuare nel nostro percorso di crescita”.



IL TABELLINO

BC Santarcangelo - Rose & Crown Villanova Tigers 56-68



Angels: Carasso 10, Mussoni Mi. 5, Rossi 4, Chiari 3, Zaghini 6, Bugli ne, Vandi 5, Guziur 11, Mussoni Ma. 12, Dellarosa, Giovanardi, Acaci ne. All. Badioli.

Tigers: Bronzetti 7, Giordani 4, Panzeri 12, Rossi M., Ambrassa 1, Guiducci F., Semprini 5, Rossi A., Buo 4, Serpieri 7, Saccani 26, Bollini 2. All. Rustignoli.

Arbitri: Guerra e Grassia

Parziali: 15-18; 26-31; 40-44