Massimo Boldi e Christian De Sica a Rimini e Riccione: di scena i protagonisti del cinepanettone

| 14:17 - 17 Dicembre 2018

La coppia storica della comicità all'italiana torna a lavorare insieme dopo una separazione durata oltre 10 anni. Massimo Boldi e Christian De Sica incontrano venerdì 21 dicembre il pubblico romagnolo nelle sale Giometti per due appuntamenti in una serata per presentare insieme il film più atteso di Natale Amici Come Prima, il cinepanettone. I due protagonisti sono presenti alle ore 20:30 al Cinepalace di Riccione per incontrare subito dopo alle 22:30 il pubblico riminese al Multiplex Le Befane.

Amici come prima, il film diretto da Christian De Sica, segue la storia di Cesare (Christian De Sica), stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore.

Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta.

Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla (Lunetta Savino) e al figlio Matteo (Francesco Bruni), che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?

Biglietto intero Euro 10, ridotto Euro 8 (over 65 e under 12) Informazioni: www.giometticinema.com