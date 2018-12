Riccione, maltempo: rinviati i lavori di pulizia griglie stradali

Attualità

Riccione

| 13:53 - 17 Dicembre 2018

A causa della pioggia di queste ore, sono stati rinviati a mercoledì notte i lavori di pulizia delle griglie previsti tra lunedì sera e le prime ore di martedì mattina da parte di Hera. I lavori in oggetto sono quindi in programma dalle ore 21 di mercoledì 19 dicembre alle ore 03.00 di giovedì 20 dicembre, con divieto di transito in: viale Verdi/Emilia in corrispondenza del sottopasso ferroviario; viale Emilia in corrispondenza con viale Finale Ligure – Bologna; viale Verdi in corrispondenza con viale Aretino.