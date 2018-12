Edilizia residenziale, in via Marte si potrà costruire: c'è l'ok del Comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:39 - 17 Dicembre 2018

La III Commissione Consigliare ha dato parere favorevole allo schema di convenzione tra Amministrazione e un soggetto privato per il permesso di costruire convenzionato in un’area situata tra via della Fiera e via Marte (zona campo sportivo).

La convenzione, sulla base delle disposizioni contenute nel Rue, prevede che il permesso di costruire per edilizia residenziale sia subordinato alla cessione all’Amministrazione da parte dei privati del 55% della superficie territoriale, da destinarsi come dotazioni territoriali. La convenzione prevede anche che il privato, nell’attuazione dell’intervento, realizzi una serie di opere di urbanizzazione che andranno a migliorare i servizi presenti nella zona. In particolare sono previsti: la realizzazione di un parcheggio pubblico da 29 posti, di un’area verde attrezzata, la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali sino alla Statale 16 e la riorganizzazione di via Marte.



GLI INTERVENTI

Nell'area compresa tra il campo sportivo e quella destinata a costruzioni private, si realizzerà una nuova zona di verde pubblico, attraverso la piantumazione e semina di prato e l’installazione di 5 corpi illuminanti.

Parcheggi e viabilità

Verrà realizzato un parcheggio con 29 posti auto con accesso da via Cassiopea e sarà sistemata la limitrofa via Marte con l’asfaltatura della fascia sterrata e la modifica della circolazione stradale attraverso l’introduzione di un senso unico di marcia (direzione monte), con la realizzazione di ulteriori 6 stalli di sosta lungo la strada. Sarà inoltre installata nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale in tutte aree previste dalla convenzione.

PISTA CICLOPEDONALE

Saranno svolti lavori di messa in sicurezza e manutenzione del tratto di pista ciclopedonale che da via della Fiera arriva fino alla strada statale 16. Un tratto già oggetto di diverse segnalazioni per un uso di sosta impropria, sul tratto ciclopedonale, da parte di automobilisti, nonostante i divieti. Con questo intervento la messa in sicurezza sarà garantita dall'installazione di 14 fittoni dissuasori sulla pista ciclopedonale, insieme ad altri piccoli interventi di manutenzione.

“'Grazie a questo intervento – sottolinea Roberta Frisoni, assessore alla pianificazione e gestione del territorio del Comune di Rimini – avremo più dotazioni pubbliche in una zona importante della città. Nella convenzione abbiamo infatti posto l'attenzione sul contesto urbanistico circostante, e non solo sull'area specifica oggetto dell'accordo. Grazie ai nuovi lavori in programma andremo dunque a migliorare la sicurezza, la mobilità e l'accessibilità, favorendo in questo modo anche la fruizione del vicino campo sportivo da parte delle tante famiglie che accompagnano i propri figli, tramite un potenziamento della sosta e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale esistente, percorso utilizzato anche per raggiungere il centro storico e il mare da questo quadrante di città”.