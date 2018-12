Anziano 94enne bloccato in casa dalla nevicata non risponde al telefono, scatta l'allarme

Cronaca

Novafeltria

| 12:53 - 17 Dicembre 2018

Allarme a Casteldelci dopo l'abbondante nevicata della notte di domenica. Lunedì mattina il sindaco Luigi Cappella ha chiamato in casa di Gino Alessandrini, un anziano di 94 anni che vive da solo, residente in località Campaccio, oltre a Fragheto, dove i residenti si contano sulla punta delle dita di una mano. Dopo ripetuti squilli a vuoto al telefono di casa, il sindaco ha allertato i carabinieri di Novafeltria che insieme al primo cittadino sono riusciti a raggiungere la casa circondata da tanta neve per verificare le sue condizioni di salute. Per fortuna Gino, che è autosufficiente, sta bene e ha cibo a sufficienza. Il sindaco gli ha anche consegnato delle medicine, rassicurandolo anche nelle prossime ore.