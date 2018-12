Santa Lucia a San Giovanni, grande partecipazione malgrado il tempo incerto

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:37 - 17 Dicembre 2018

Si conclude il weekend lungo di Santa Lucia con tanta partecipazione !!! La 953 edizione, anche se colpita dal maltempo, ha regalato ai visitatori tante sorprese: la magia degli addobbi e delle luminarie natalizie, il mercato con prodotti alimentari e non, ma anche proposte solidali, come l’autofinanziamento del gruppo scout, la pesca parrocchiale, le idee regalo di Col Sorriso con materie prime che vengono dalle popolazioni colpite dal terremoto, il torrone dell’Istituto Alberghiero IPSSAR Savioli e le proposte di Scuolinfesta. I visitatori hanno dunque potuto acquistare qualche regalo di Natale, decorazioni, oggettistica, ma anche conoscere tante realtà marignanesi che si sono messe in gioco in questo periodo speciale. Tantissime sono infatti le proposte dalle Associazioni, dal FantaNatale digitale a cura dell’Ass. Comm. Il Granaio dei Malatesta, al concerto del Corpo Bandistico di domenica, che è risultato coinvolgente e ricco di partecipazione, dal Ristoro degli Elfi in Piazza Silvagni a cura della Pro Loco, popolato da tantissimi bambini alla ricerca degli Elfi di Natale e emozionati per la spedizione della letterina a Babbo Natale, alla Galleria Marignano con l’intrattenimento a cura di Scuolinfesta, al Parco dei Tigli con le proposte di BimbiperNatura. Oltre 26 gli eventi in programma a cura di oltre 20 realtà del territorio.



Afferma il Sindaco Daniele Morelli “Come ogni anno, nella programmazione delle iniziative natalizie, siamo partiti da incontri e spunti offerti dal commercio e dall’Associazionismo marignanese e dal percorso fatto negli anni precedenti. Questo ha portato ancora una volta a dar vita ad un Natale condiviso con il territorio, caratterizzato da eventi emozionanti nella loro semplicità, alla scoperta del gusto e del più tradizionale sapore natalizio. Centrale inoltre la parte religiosa, con le iniziative per la Santa patrona della vista, cui il nostro Comune è particolarmente devoto. Incessante è stata infatti la visita alla chiesa di Santa Lucia. Non possiamo che offrire un grande plauso ai volontari che la mantengono aperta e curata tutto l’anno. Nonostante il maltempo, la scelta di investire sulla Fiera di Santa Lucia si conferma a nostro parere di valore, in linea con la nostra tradizione e siamo dispiaciuti che qualcuno cerchi di strumentalizzare queste scelte, contestando la proposta offerta. Realizzare eventi così numerosi e coinvolgere un tessuto sociale così variegato, nella sua complessità, è possibile grazie al costante ed importante apporto di Associazioni, commercio e realtà che propongono eventi ed iniziative in grado di coinvolgere ed emozionare. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile questo, con impegno e passione: ancora una volta a San Giovanni il Natale si costruisce e si realizza insieme! Ma gli eventi non si fermano qua: appuntamento ora ai prossimi appuntamenti, come il Trenino di Babbo Natale, la Tombola, la Festa della Befana. Vi aspettiamo a San Giovanni per un Natale di condivisione!”.