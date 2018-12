Coriano, presentato alla cittadinanza il marchio territoriale del corianese

Attualità

Coriano

| 12:29 - 17 Dicembre 2018

Sabato mattina il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha presentato ufficialmente alla cittadinanza, nell’ambito dell’annuale incontro per gli auguri natalizi, il brand che identificherà il territorio di Coriano e le sue attività.

Il brand “Terre di Coriano – la Romagna della tradizione e dell’innovazione” composto da una grande C verde che racchiude un cerchio giallo (sintesi dell’immagine del territorio con la sua vocazione all’agroalimentare) sarà il marchio che distinguerà il territorio, i suo confini, i suoi prodotti e le attività ricettive nonché la cultura ed il sociale insomma tutto ciò che concerne le attività corianesi.

“E’ da tempo che avevamo messo in cantiere l’idea di realizzare un marchio del territorio” commenta il sindaco Spinelli subito dopo la presentazione “un marchio che rappresentasse Coriano non solo come capoluogo ma nell’insieme delle sue frazioni. Un’unica anima di tanti bravi produttori che meritano una identità riconoscibile ed esportabile”. “appena abbiamo ottenuto un finanziamento da destinazione Romagna, che ha creduto nel nostro progetto” ha sottolineto l’assessore Anna Pazzaglia “abbiamo messo in pista la sua realizzazione ed oggi con soddisfazione presentiamo alla cittadinanza il nuovo marchio”.

“non vuole essere un progetto calato dall’alto” riprende la Spinelli “ma un progetto condiviso, che sia utile a tutti e utilizzato da tutti, nell’ottica di raccontare al meglio questo territorio”.

Quindi fortemente voluto dall’attuale amministrazione il nuovo marchio è il primo mattone di una identità del territorio ricco di tradizione ma anche di innovazione, in cui antico e moderno si incontrano. Anche se il comparto agroalimentare resta il capo saldo di una produzione di qualità in fatto di vino, olio, prodotti agricoli, il contesto corianese si sposa con le necessità del mercato di oggi offrendo in modo capace anche servizi turistici, un territorio accogliente mantenuto ad un alto livello qualitativo, un paesaggio che affascina e rapisce nella sua composta bellezza.

Oltre al logo dai responsabili dell’agenzia riminese Essential che lo hanno creato, è stato descritto il progetto di comunicazione che lo sostiene e che prevede, nel tempo, diversi step di sviluppo e di ampliamento. Si inizierà la divulgazione con la “brandizzazione” dei prodotti agroalimentari del territorio e con la realizzazione di un’apposita cartellonista, molto particolare e distintiva, che segnerà i confini territoriali rendendo l’area riconoscibile ai turisti ed ai residenti.

Seguiranno la realizzazione di strumenti promozionali sia cartacei sia on line tra cui un innovativo portale web in cui confluirà tutta l’offerta corianese in un crogiolo di identità del luogo e di offerta commerciale al mondo esterno.