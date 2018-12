Novafeltria, pomeriggio con "Babbi Natale in Moto" per tra doni, sfilate e canti

Attualità

Novafeltria

12:22 - 17 Dicembre 2018

Un pomeriggio con i Babbi Natale in Moto dell'Altavalmarecchia. Domenica hanno sfilato in piazza a Novafeltria portando i loro mezzi addobbati per l'occasione distribuendo doni ai presenti. In seguito gli speciali Santa Claus sono andati a trovare gli anziani delle struttre di Talamello e Novafeltria. Il gruppo dei Babbi Natale in Moto dà appuntamento a tutti i bambini dell'Altavalmarecchia e alle loro famiglie, per il giorno della vigilia, quando, sfidando le intemperie, porteranno loro, anche quest'anno caramelle, doni e tanta tanta allegria.