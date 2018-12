Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia nuovamente insieme al Teatro Galli di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:03 - 17 Dicembre 2018

Dopo vent’anni Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la storica coppia di Grease, tornano a lavorare insieme in Non mi hai più detto ti amo una commedia inedita scritta e diretta da Gabriele Pignotta in scena da martedì 18 a giovedì 20 dicembre al Teatro Galli (ore 21), nel secondo appuntamento dei Turni ABC del cartellone di prosa.

Uno spettacolo ironico e appassionante, cucito addosso a due protagonisti perfetti: istrionici e straordinariamente affiatati, che alterna momenti di assoluto divertimento ad altri di grande emozione.

La famiglia è ancora il cardine della società e il nostro punto di riferimento assoluto? Come si stanno evolvendo le nostre famiglie alla luce delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto? È questo il tema attualissimo dal quale nasce e si sviluppa Non mi hai più detto ti amo: sul palco la storia di una famiglia italiana contemporanea, rappresentata con le sue fragilità e la sua forza, costretta ad affrontare un cambiamento traumatico improvviso che, alla fine di un percorso umano difficile e intenso, si ritroverà trasformata e forse più preparata a sopravvivere.

Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di una madre, Serena, che trova la forza di mettersi in discussione in seguito ad un imprevedibile, ma forse “salvifico”, incidente di percorso. Questa super-mamma e moglie perfetta che porta sulle sue spalle tutta l’organizzazione e la responsabilità della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità e, con grande coraggio decide di recuperare sé stessa e il suo essere donna rimettendo completamente in gioco tutti gli equilibri. Suo marito Giulio (Giampiero Ingrassia) inizialmente destabilizzato da questo repentino cambiamento, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il suo ruolo di marito e di genitore per troppo tempo delegato passivamente alla moglie.