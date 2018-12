Fatturazione elettronica, aggiornamenti e problematiche: incontro con i Commercialisti a Rimini

Attualità

| 11:59 - 17 Dicembre 2018

“Pace fiscale e fatturazione elettronica: ultimi aggiornamenti e problematiche operative” sarà il titolo al centro del convegno organizzato dall’Ordine e dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, in programma domani martedì 18 dicembre ore 15 al Centro Congressi SGR.

La relazione del dott. Filippo Mangiapane metterà in luce i più recenti aggiornamenti e le principali difficoltà operative di una normativa a lungo dibattuta, che rivoluzionerà l’amministrazione. Dal 1° gennaio 2019 tutti gli operatori IVA, residenti o stabili in Italia, avranno l’obbligo di emettere e ricevere fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia per i consumatori finali che per altri operatori IVA.

La partecipazione al convegno è gratuita.

È stata richiesta al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.