Mondaino, anziani maltrattati nella "Collina degli orrori": emergono casi di scabbia

Cronaca

Mondaino

| 11:41 - 17 Dicembre 2018

Due casi di scabbia, in anziani ultranovantenni. Sono emersi dalle indagini dei carabinieri del Nas di Bologna che stanno proseguendo gli accertamenti nell'ambito dell'operazione 'La Collina degli Orrori', che aveva portato il 13 dicembre a due arresti, la proprietaria e un infermiere, e altri cinque indagati per maltrattamenti agli ospiti dell'ospizio 'La Collina di Mondaino', nel Riminese. Da parte dell'Ausl è stata avviata l'attività di profilassi. Gli anziani ospiti erano stati trasferiti in un'altra struttura a Rimini. In giornata sono previsti interrogatori per gli indagati.