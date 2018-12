Neve in Emilia Romagna: situazione sotto controllo per autostrade e viabilità

Attualità

Emilia Romagna

| 09:50 - 17 Dicembre 2018

"La viabilità principale non ha problemi, mentre si registra qualche difficoltà in montagna, ma anche quelle si stanno risolvendo mano a mano che la neve viene sgomberata", conferma Maurizio Mainetti, direttore dell'agenzia regionale di protezione civile. Al momento non risultano segnalazioni di distacchi di corrente elettrica. La maggiore quantità di neve è caduta in Appennino, in particolare nell'Alto Riminese, dove cautelativamente, in alcuni comuni, sono rimaste chiuse le scuole. "Le temperature in mattinata sono sopra lo zero e la neve si sta sciogliendo. Per la giornata odierna sono stati allertati tutti gli operatori ed i mezzi disponibili. Nella notte sono previste gelate per cui saranno attivi gli spargi sale e i mezzi per la prevenzione ghiaccio".