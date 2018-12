Attualità

Valconca

| 09:35 - 17 Dicembre 2018

Disagi contenuti per la neve in Valconca dove, per precauzione, alcuni comuni hanno emesso o stanno per emettere l'ordinanza di chiusura scuole. Al momento non sono segnalate criticità particolari. Alunni a casa nei comuni di San Clemente, Gemmano, Mondaino, Montefiore, Montegridolfo, Montescudo/Montecolombo e Saludecio. Plessi regolarmente aperti a Morciano e San Giovanni in Marignano. Nella Foto Morciano di Romagna.