Neve in Valmarecchia, scuole chiuse in alcuni comuni, ecco quali

| 08:55 - 17 Dicembre 2018

La neve caduta copiosa nell'entroterra ha costretto alcuni comuni a tenere chiuse le scuole per la giornata di oggi. Tutte le amministrazioni sono al lavoro per la pulizia delle strade e, al momento, non vengono segnalate particolari criticità In Alta Valmarecchia a Novafeltria la situazione è sotto controllo, tutte le scuole sono aperte tranne che a Perticara dove sono caduti 30 cm di neve. A Talamello scuole e asilo aperti con accessi alle strutture puliti e funzionanti. Pennabilli e Sant'Agata Feltria lezioni regolari mentre a San Leo le scuole rimarranno chiuse.

Le scuole elementari di Torriana lunedì rimarranno chiuse mentre Camerano e Santo Marino saranno aperte. Il trasporto scolastico è sospeso su tutto il territorio. I nidi sono chiusi entrambi. La materna Peter Pan località Poggio Berni è aperta.

Tutto regolare a Santarcangelo con strade principali pulite e mezzi in azione dalle 2 della notte. Nessuna criticità particolare segnalata. Lezioni regolari anche a Verucchio.