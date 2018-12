FOTO: neve dalla spiaggia alla collina, risveglio imbiancato a Rimini e provincia

Attualità

Rimini

| 06:40 - 17 Dicembre 2018

Risveglio imbiancato in riviera e nell'entroterra. Il maltempo, come annunciato, ha iniziato a farsi vedere con pioggia e vento dalla prima serata di domenica per poi diventare neve nelle ore successive. Colline e spiagge imbiancate come nella migliore tradizione "natalizia". In riviera è scesa neve mista a pioggia al contrario dell'entroterra dove sono caduti diversi centimetri di coltre bianca. La tendenza metereologica per la giornata di lunedì indica nuvolosità con ancora qualche precipitazione mista a neve.