Calcio locale e Rimini Calcio dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini. Ospiti Mariotti, Marzocchi ed Indelicato

| 00:01 - 17 Dicembre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 16a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'attaccante del Bellaria Alessio Indelicato, l'opinionista Giacomo Alpini, il direttore di Emilia Romagna Sport Mirco Mariotti e il giornalista Alessandro Marzocchi.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 156 puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, il giornalista Alessandro Marzocchi, l'opinionista Renzo Baldisserri e il direttore di Emilia Romagna Sport Mirco Mariotti.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Il programma è visibile anche in diretta web/streaming all'indirizzo:



http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=zOS2FXnWsA8











I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Castelfidardo vs Cesena; Forlì vs Jesina; Sammaurese vs Pineto; Sangiustese vs Savignanese; Santarcangelo vs Recanatese (Serie D); Fya Riccione vs Alfonsine (Eccellenza); Pietracuta vs Gambettola; Russi vs Igea (Promozione); Novafeltria vs Rivazzurra Miramare; Bellaria vs Altavalconca (Prima Categoria). Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Sintesi,interviste, valutazioni e approfondimenti della gara tra Sambenedettese vs Rimini. La presentazione del prossimo avversario del Rimini (Vis Pesaro). Analisi del momento biancorosso. Approfondimento legato al lavoro di Acori, ai giocatori della rosa, al girone B di C a cura di Riccardo Giannini. I gol del girone d'andata fino alla gara di San Benedetto del Tronto. Analisi, dibattito, contributi filmati per la durata di 65 minuti.



Ricordiamo infine l'appuntamento con “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it)giovedì 20 dicembre. Riviviamo assieme durante il periodo natalizio i primi quindi centri sportivi visitati.