Basket C Gold, RBR domina anche Castelnovo: 98-78. In cinque in doppia cifra

Sport Rimini | 21:47 - 16 Dicembre 2018 Continua la marcia di Rinascita Basket Rimini: al Flaminio battuto l'LG. Basket Castelnovo per 98-78. Partenza a razzo dei biancorossi che poi subiscono il ritorno degli avversari (44-36 all'intervallo). Ma nel terzo quarto i ragazzi di coach Bernardi prendono il largo (73-54 al 30′). Cinque i giocatori in doppia cifra. La percentuale di tiro è stata del 69 per cento da due punti e del 43 da tre. I rimbalzi sono stati 4 contro 26 degli avvesari. RINASCITA BASKET RIMINI: Ramilli 5, Rivali 7, Bedetti F. 20, Bedetti L.20, Saponi 14, Vandi 1, Bianchi 16, Pesaresi 12, Moffa 1, Boglia 2, Guziur. All. Bernardi CASTELNOVO: Magnani 4, Livinskis 8, Mallon 17, Guarino 7, franko 16, Lentini, Longoni 14, Mabili, Prosdek, Bergianti, Varotta 8. Ne. Parma. All. Diacci,