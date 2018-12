Basket C Silver, i Titans cadono a Gualdo sul filo della sirena: 69-66

Sport

Repubblica San Marino

20:48 - 16 Dicembre 2018





Niente da fare per la Pallacanestro Titano nella trasferta di Gualdo, l'ultima partita del girone d'andata. Macina e compagni perdono di 3 un match sempre molto equilibrato e con saliscendi di vantaggi tra una squadra e l'altra. Ora, prima di Natale, rimane solo la trasferta di Jesi contro l'Aesis, in programma venerdì prossimo. Si tratta della prima di ritorno, poi appuntamento al 2019.

A Gualdo Tadino la partenza dei Titans non è buona, coi locali a comandare al 5' (10-8) e con San Marino a inseguire. I padroni di casa hanno un Marini da due triple, mentre per la Pallacanestro Titano risponde capitan Macina con un paio di bombe. Qualche errore di troppo dei nostri ragazzi su alcuni tiri aperti, ma c'è equilibrio a fine quarto con guizzo finale Titans (15-16).

Nel secondo quarto a scattare meglio dai blocchi è Gualdo, che va 26-20 prima che i nostri cambino volto al match. Il controparziale è di quelli incisivi, un 14-3 che ribalta completamente il match e manda chi viaggia sul +6 con un ottimo momento di Cambrini e 4 punti di Sorbini (29-34). Si va all'intervallo su un possesso di vantaggio, ma sulla fiducia di un buon gioco e di un buon momento (31-34). Per Gualdo, 26 punti su 31 sono della coppia Marini-Dzigal.

Di ritorno dagli spogliatoi il trend è un po' quello degli altri quarti, con Gualdo a partire meglio e a ritornare sopra, anche di 6 punti in un paio di occasioni. L'equilibrio in ogni caso è la costante di questo match e quei momenti non fanno differenza: padroni di casa che non fuggono e Titans che restano ripetutamente a un possesso di svantaggio pur senza mai agganciare (49-46 al 30').

Nel quarto parziale improvvisamente si segna molto di più, ma a beneficiarne sono i locali (subito due triple di Lupattelli), che tengono il vantaggio e allungano nel finale. I Titans provano un recupero d'orgoglio ma non riescono ad arrivare al tiro del pari, col canestro finale di Zanotti sulla sirena che sigla il -3 finale.



IL TABELLINO

BASKET GUALDO – PALL. TITANO 69-66

GUALDO: Marini 22, Di Fusco 2, Moriconi 6, Tomassini 4, Dzigal 15, Lupattelli 8, Fioriti, Manci 2, De Pretis 8, Roscioli 2. All.: Palmerini.

TITANO: Macina 17, Cambrini 17, Semprini 2, Padovano 5, Felici 10, Buo 8, Zanotti 3, Sorbini 4, Botteghi, Longoni ne. All.: Padovano.

Parziali: 15-16, 31-34, 49-46, 69-66.

Arbitri: Virgili e Visocchi.