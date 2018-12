Calcio Promozione: la Stella spreca, poi supera il Morciano (1-0). Decide Gabellini

Sport

Rimini

| 18:18 - 16 Dicembre 2018

STELLA: Gamberini F., Nardi, Verdinelli, Mussoni, Lazzaretti, Bellicchi, Fabbri (60' Bellettini), Gamberini A. (75' Angelini); Pasculli (60' Garcia Rufer), Greco (82' Dragovoya), Gabellini.

In panchina: Montalbano, Fabbrucci, Riccardi, Greppi, Manfroni. All. Boldrini.

MORCIANO: Marconi, Torre (76' Sperandio), Ubaldi, Rocchetti, Monaldi, Tenti; Baki (79' Masini), Simoncelli, Molfetta, Ingrosso (49' Ragno), Longoni.

In panchina: Ostolani, Polini, Rapazzetti, Bartolini. All. Pessina.

ARBITRO: Gualtieri di Ravenna (Assistenti: Concettini di Faenza e Samaritani di Ravenna).

RETI: 53' Gabellini (S).

NOTE: ammoniti Verdinelli, Angelini, Rocchetti, Ingrosso.





Una Stella ancora rabberciata per le numerose assenze ha la meglio su un Morciano poco incisivo. Nel primo tempo i riminesi sprecano diverse occasioni, la prima al 13' con Fabbri che solo davanti alla porta sguarnita calcia a lato. Al 22' Pasculli vince un contrasto e si ritrova il pallone del vantaggio sul sinistro, ma calcia alto. Ci prova anche Greco di testa, ma la palla termina a lato. La Stella capitalizza il suo predominio al 53': cross di Verdinelli dalla destra, Pasculli di testa prolunga sul secondo palo per Gabellini che sempre di testa supera l'estremo difensore ospite. Il Morciano cerca di reagire, ma non crea pericoli alla porta difesa da Gamberini, sicuro all'85' in uscita bassa su Longoni. Con questa vittoria la Stella si posiziona in una zona tranquilla di classifica e trascorre un tranquillo Natale in attesa del girone di ritorno.