FOTO Calcio D, il Santarcangelo pareggia 2-2 con la Recanatese al Mazzola: per mezzora in dieci

17:53 - 16 Dicembre 2018

Nonostante le tante defezioni legate al mercato il Santarcangelo con una ottima prestazione e in dieci per mezzora per l'espulsione di Fabbri raccoglie un punto al Mazzola contro la forte Recanatese allenata da mister Alessandrini, senza bomber Pera. Si allunga a 11 la striscia di partite senza vittoria del Santarcangelo.

In avvio gara Santarcangelo spreca un rigore con Falomi parato dal portiere. Al 18' vantaggio ospite con Sivilla che sfrutta un assist di Palmieri. Immediata la replica dei gialloblu: con un uno-due di Bondioli e Moroni ribaltano il match. Al 28' della ripresa la Recanatese pareggia i conti con capitan Nodari sugli sviluppi di un corner dopo che i padroni di casa non sono riusciti a chiudere il match.



IL TABELLINO

: Battistini; Corvino, Gabrielli (8′ st Guglielmi), Bondioli, Fabbri; Gaiola, Dhamo; Fuchi (26′ st Guidi), Pigozzi, Moroni (39′ st Nasini); Falomi (33′ st Bernardi). A disp.: Forti, Alvisi, Guarino, Sapori, Bua. All.: Galloppa.Piangerelli; Gambacorta (36′ st Sopranzetti), Nodari, Rinaldi (31′ st Marchetti), Monti (36′ st Candidi); Borrelli, Lunardini, Raparo (21′ st Senigagliesi), Olivieri (40′ st Giaccaglia); Sivilla, Palmieri. A disp.: Sprecace, Pizzuto, Tononi, Sopranzetti, Candidi, Gigli. All.: Alessandrini.Barbiero di Campobasso.18′ pt Sivilla, 20′ pt Bondioli, 21′ pt Moroni, 28′ st Nodari.Ammoniti: Falomi, Dhamo, Gaiola, Lunardini. Espulso: 14′ st Fabbri per gioco falloso. Spettatori: 300 circa. Angoli: 5-6.