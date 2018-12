Calcio D, la Sammaurese sconfitta in casa contro il Pineto (0-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:33 - 16 Dicembre 2018

Cade la Sammaurese, che si vede costretta a cedere il passo al caparbio Pineto, esultante 0-2 sul terreno del Macrelli. Avvio in salita per i giallorossi, che, nonostante la grinta dei minuti iniziali, vengono subito trafitti dal rigore di Tomassini (5'). I giallorossi cercano di impostare il loro gioco, ma fanno fatica contro gli abruzzesi, organizzati, ben messi in campo e vicini al raddoppio in paio di circostanze prima del riposo.

Che sia una domenica difficile lo conferma anche la ripresa, durante la quale i ragazzi di mister Mastronicola, pur giocando al massimo e sfiorando il pari con Rosini un paio di volte, non riescono a scalfire la resistenza dei teramani, capaci anche di raddoppiare, ancora con Tommasini al 72', e chiudere così la contesa in loro favore.

IL TABELLINO

SAMMAURESE-PINETO 0-2

SAMMAURESE: Baldassarri, Maggioli, Soumahin, Rosini, Santoni, Lombardi, Scarponi, Errico, Zuppardo, Pieri, Louati A disp: Hysa, Hilaj, Giua, Alberighi, Merciari, Pertutti, Lombardi L, Toromani, Diop All Mastronicola.

PINETO: Amadio, Pepe, Tomassini, Marini, Camplone, Marianeschi, Orlando, Mazzei, Esposito, Massa, Fratangelo A disp; Fargione, Festa, Pomane, Cruz, Di Rocco, Ciarcelluti, Pietrantonio, Ferrante, Di Girolamo All Amaolo

Marcatori: 5' rig e 72' Tomassini.





I RISULTATI

REAL GIULIANOVA- SAN NICOLO’ NOTARESCO 1-1

SANTARCANGELO-RECANATESE 2-2

SANGIUSTESE-SAVIGNANESE 1-1

SAMMAURESE-PINETO 0-2

AVEZZANO-VASTESE 1-0

OLYMPIA AGNONESE-MONTEGIORGIO 0-1

MATELICA-CAMPOBASSO 2-3

FRANCAVILLA-ISERNIA 2-0

FORLI’-JESINA 3-0

CASTELFIDARDO-CESENA 0-1