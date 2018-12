Ladri tentano furto in una ditta, con i proprietari fuori a pranzo: il colpo fallisce

Cronaca

Repubblica San Marino

| 17:29 - 16 Dicembre 2018

Dopo il furto di venerdì in un'abitazione di Falciano, si è verificato un tentato colpo in una ditta di Dogana, in via Fondo Ausa. I malviventi sono entrati in azione sabato: i responsabili dell'attività, al rientro dopo la pausa pranzo, hanno notato segni di effrazione alla porta di ingresso. Nonostante gli sforzi, i ladri non sono riusciti a penetrare all'interno della ditta.

La Gendarmeria, restando sempre a disposizione ai recapiti telefonici di emergenza 112 - 113 - 0549 888888‎, invita i cittadini a segnalare tempestivamente ogni ‎eventuale circostanza da ritenersi sospetta.