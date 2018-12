Cronaca

Repubblica San Marino

| 17:26 - 16 Dicembre 2018

Venerdì scorso ladri in azione in un'abitazione di San Marino. I malviventi hanno colpito tra le 16 e le 20.40 a Falciano, in strada Lamaticcie, forzando la porta di ingresso posteriore: una volta dentro hanno prelevato denaro, un orologio d'oro e della bigiotteria, bottino dal valore ancora da quantificare. Tornata a casa, la padrona di casa ha scoperto il furto e ha allertato la gendarmeria.