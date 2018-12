Calcio D, la Savignanese pareggia a Monte San Giusto nel finale: gol di Francesco Manuzzi

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:18 - 16 Dicembre 2018

Un punto importante per la Savignanese, che negli ultimi scampoli di gara impatta 1-1 sul difficile campo della Sangiustese.

Avvio tenace dei locali, che colgono una traversa su conclusione di Pezzotti e attaccano con forza, ma Pazzini è attento a non farsi sorprendere e, nei minuti iniziali, si distende in alcune parate davvero eccezionali. I nostri provano ad uscire dalla tenaglia avversaria, tuttavia i marchigiani non mollano e trovano il vantaggio, firmato da Cheddira al 30'. I gialloblù, prima del riposo, affidano la reazione alle conclusioni di Manuzzi F, Giunchetti e Guidi, tutte finite però fuori bersaglio.

Nella ripresa la squadra di Farneti rientra con le pile ricaricate e si riversa in avanti per raddrizzare il match. Longobardi entra al posto di Giunchetti portando la sua esperienza, tuttavia è Peluso, prima di lasciare il posto a Noschese nel finale, a suonare la carica e sfiorare il pareggio. Negli ultimi minuti la Savignanese moltiplica gli sforzi e trova il meritato 1-1 con la rete di Francesco Manuzzi su sponda di testa di Longobardi.

IL TABELLINO

SANGIUSTESE-SAVIGNANESE 1-1



SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Shiba, Santagata, Perfetti, Scognamiglio, Moracci (30’ st Patrizi), Pezzotti (38’ st De Reggi), Camillucci, Cheddira, Cerone (36’ st Pluchino), Argento (34’ st Buaka). A disposizione: Carnevali, Yattara, Tizi, Kamara, Papavero. Allenatore Stefano Senigagliesi.

SAVIGNANESE (4-3-1-2): Pazzini, Guidi, Succi (11’ pt Battistini), Gregorio, Peluso (34’ st Noschese), Giunchetti (16’ st Longobardi), Scarponi (22’ st Tamagnini), Vandi, Giacobbe, Manuzzi Francesco, Ballardini. A disposizione: Dall’ara, Brighi, Brigliadori, Pancotti, Manuzzi Riccardo. Allenatore Oscar Farneti.

ARBITRO: Tartarone di Frosinone ( Vagheggi della sezione di Arezzo e Bianchi di Pistoia).

RETI: 31’ pt Cheddira, 43’ st Manuzzi.

NOTE: spettatori 200 circa; ammoniti Gregorio e Guidi; corner 7-5; recupero pt. 2’+, st.4’.