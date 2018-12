Calcio 1a Cat: un gol di Niang lancia l'Alta Valconca, punti salvezza a spese del Bellaria (0-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:05 - 16 Dicembre 2018

BELLARIA: Mignani, Floris, Baldini, Fusi, Zoffoli (75' Vasini B.), Di Cristofaro (70' Ceccarelli); Facondini, Chiussi V.; Gambuti (62' Moramarco), Indelicato, Chiussi F. (55' Aragao).

In panchina: Sapucci, Antonelli, Vasini A., Cuni, Koci. All. Reciputi.

ALTA VALCONCA: Bornacci, Ferri, Bertuccioli (83' Pazzaglini A.), Amadei (65' Morolli), Ceramicola, Tenti; Pazzaglini M, Niang; Pasini (85' Ottaviani), Ricciatti (88' Mancini), Gori (53' Cevoli).

In panchina: Tullio, Palmerini, Saioni. All. Delmonte.

ARBITRO: Corbelli di Rimini.

RETI: 63' Niang (AV).

NOTE: ammoniti Di Cristofaro, Vasini B., Ferri, Amadei, Pazzaglini M.





Prestazione opaca del Bellaria, sconfitto in casa 1-0 dall'Alta Valconca, in una vera e propria sfida salvezza. Partono bene gli ospiti pericolosi al 7' con un tiro alto di Pasini. Solo a fine primo tempo arriva la reazione del Bellaria, con un pallonetto impreciso di Gambuti. La gara si decide al 63' quando un errore della difesa del Bellaria apre un'autostrada all'ex di turno Niang, che batte l'incolpevole Mignani. I locali non riescono a creare pericoli alla porta di Bornacci, mentre l'Alta Valconca sfiora in un paio di circostanze il raddoppio in contropiede.