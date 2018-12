Calcio 1a Cat: Novafeltria Miramare 2-1, Rinaldi e Balducci firmano la rimonta vincente

Sport

Novafeltria

| 16:34 - 16 Dicembre 2018

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori, Rinaldi; Balducci (48'st Crociani), Arapi, Sebastiani (13'st Piccari), Gregori (5'st Stefanelli); Baldinini (33'st Mainardi), Muratori, Mahmutaj.

In panchina: Germani, Corazza, Martelli, Outaadi, Morciano. All. Fabbri.

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni, Amadori (1'st Zamagni), Giuliano, Pivi, Mignani, Celli (27'st Celli); Mularoni, Bonucci; Sulpizio (22'st Asioli), Tamburini, Antonioli (30'st Montanari).

In panchina: Ricci, Fabbri, Pauri, Casali. All. Morolli.

ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 21'pt Tamburini, 25'st Rinaldi, 37'st Balducci.

NOTE: ammoniti Sulpizio, Muratori, Mignani, Giuliano, Balducci, Tamburini, Ceccaroni. Espulso Piccari al 33'st. Angoli 3-3. Recupero: 1'+ 5'.





Il Novafeltria chiude il 2018 con i tre punti, superando in rimonta 2-1 il Miramare, grazie alle reti di Rinaldi e Balducci. La prima occasione è per i locali all'8': Baldinini lancia sulla fascia sinistra, Mahmutaj arrivato sul fondo crossa di destro proprio per il compagno, che taglia sul primo palo e tocca da posizione favorevole. Buon riflesso di Pelliccioni che blocca sulla sua destra. Muratori ci prova al 17' su punizione, la palla scavalca la barriera, ma la traiettoria non impensierisce il portiere riminese che respinge con i pugni. Momento chiave del primo tempo è il minuto tra il 20' e il 21': Sebastiani affonda sulla destra e crossa per Muratori, che tutto libero colpisce di testa. Conclusione debole a parabola, che Pelliccioni non trattiene; la palla carambola sulla traversa, rimbalza sulla linea senza varcarla. Sul capovolgimento di fronte disattenzione di Ceccaroni, Tamburini tocca la palla lanciandola in area, Semprini esce a vuoto travolgendo Sulpizio, sarebbe rigore, ma è lo stesso Tamburini a infilare nella porta sguarnita. Protesta il Novafeltria al 25', per una rete annullata a Muratori causa fuorigioco. Il Rivazzurra Miramare non rimane a guardare e al 31' Tamburini orchestra un contropiede concluso con un destro in corsa di Bonucci, diagonale rasoterra che si spegne di poco alla destra di Semprini. Cinque minuti dopo Tamburini su punizione dal vertice sinistro dell'area dipinge una traiettoria che si spegne non lontano dall'incrocio dei pali. Nel finale di tempo ci sono due episodi da moviola, prima la mancata espulsione di Arapi, per un durissimo intervento sul vertice sinistro dell'area avversaria, poi un penalty reclamato da Baldinini per un tocco di mano di un difensore ospite.





LA RIMONTA GIALLOBLU. Nella ripresa al 51' è Muratori a guidare l'assalto alla porta avversaria, ma l'attaccante calcia alto, dopo essersi liberato con un pregevole slalom. Il Novafeltria fatica a trovare spazi a metà campo, con il Rivazzurra efficace in fase di pressing e ripartenza. Non si registrano occasioni fino al gol del pareggio al 70': sugli sviluppi di un corner la palla arriva al limite dell'area per la conclusione vincente di Rinaldi. Sorpasso completato per la squadra gialloblu all'82', nonostante l'inferiorità numerica dopo il rosso comminato a Piccari: punizione a lunga gittata di Rinaldi, Stefanelli in elevazione al limite dell'area colpisce di testa e smarca Muratori davanti a Pelliccioni, splendida girata acrobatica respinta dal palo, ma Balducci è pronto a ribadire in rete. All'84' il Rivazzurra Miramare si rende pericoloso grazie a un pallone conquistato da Tamburini a scapito di Muratori, Mularoni in area cerca un tiro-cross che Semprini smanaccia concedendo qualcosa allo spettacolo. All'89' splendido coast to coast di Paolo Gori che ignora Muratori, entra in area e calcia di sinistro colpendo un clamoroso palo. Due minuti dopo azione personale di Stefanelli che si libera di forza e da posizione ravvicinata, benché defilata, calcia addosso a Pelliccioni, uscito con tempismo. Al 94' è ancora Stefanelli a calciare alto dopo una percussione di forza. Il Novafeltria manca il tris, ma al termine della gara festeggia giustamente per tre punti d'oro conquistati su un campo ai limiti della praticabilità.