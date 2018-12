Novafeltria: Dolce Natale 2018 all’insegna del clima di festa e degli stand gastronomici

Eventi

Novafeltria

| 13:53 - 16 Dicembre 2018

Come sempre a Novafeltria si rinnova la magia di “Dolce Natale”. Domenica 16 dicembre, dalle ore 10:30.

Tante le novità di quest’anno e programma ricco di intrattenimenti e coreografie.

La prima novità vede la valorizzazione di alcuni spazi commerciali, lungo il corso principale del paese e in piazza, che per l’occasione sono diventati luoghi allestiti in chiave natalizia: lungo corso Mazzini è stata creata l’osteria degli elfi (dove sarà possibile gustare spianata con mortadella e buon vino, serviti da camerieri vestiti da elfi), al suono della fisarmonica di Federico Cecchi e di cantori guidati da Gabriele Aiudi.

Gli elfi sono il tema anche dell’allestimento della piazzetta Umberto I, dove per l’occasione è stato ricreato un villaggio elfo con tanto di mini-pony con calesse, che accompagnerà i visitatori per il centro storico di Novafeltria. È allestito un punto di ristoro che servirà castagne e vin brulé e la band “Il gatto e la volpe” proporrà il suo repertorio.

In piazza Vittorio Emanuele II trova posto un grande mercato artigianale e di creatori d’opera, nonché di prodotti agroalimentari e specialità gastronomiche locali (come miele, castagne, ciccioli, coppa di testa), al suono del gruppo “Desaritmia” (musiche natalizie e non solo) e con la partecipazione del dj Diego Zerbini. Sempre in piazza si terrà anche il concorso dell’ape-car più con il miglior decoro a tema natalizio: tutti potranno partecipare al voto ed essere sorteggiati a loro volta per vincere un premio.

In Piazza Roma vi è l’area dedicata ai bimbi: stand gastronomici pensati per i più piccoli serviranno ghiottonerie come cascioncini con nutella, crepes, caramelle, cioccolata calda, zucchero filato, ecc.

Ai laboratori più tradizionali (bolle gigante, pupazzini coi ceci, ghirlande in vimini) se ne affiancheranno altri, come quello degli antichi giochi in legno o della Croce Rossa Italiana, presso il quale giocando si insegnerà ai bambini come comportarsi in caso di emergenza e primo soccorso.

Sempre in piazza Roma trova posto una vera e propria mini fattoria con animali veri, mentre il mercatino dell’usato e del riciclo si snoderà anche su via Cesare Battisti.

Alle 14:30 il grande corteo in abiti natalizi: non mancheranno le grandi figure della tradizione come Mamma Natale, l'Albero di Natale, il pupazzo di neve, la Regina delle Nevi, tanti elfi e molti altri personaggi, seguiti da una fiumana di motociclisti vestiti da Babbo Natale. E proprio Babbo Natale, nella sua casa allestita nell’androne del Palazzo Comunale, aspetta tutti i bambini dalle 10 alle 12 e dalle 14 fino a tarda sera.

Anche l’aspetto culturale si preannuncia ricco di iniziative: lungo corso Mazzini si potrà visitare il grande presepe fatto a mano da Mario Piscaglia, ed una mostra di dipinti e ceramiche di Franca Berti. Presso la chiesa di Santa Marina si svolge la personale di Liana Berti dal titolo “I manichini di Liana”, e in piazza Vittorio Emanuele si potrà visitare la mostra di caricature di Claudio Luchetti.

Eccezionali anche gli addobbi e gli allestimenti coreografici del centro storico: sul corso principale di Novafeltria hanno trovato posto pacchi giganti ispirati al mondo e ai colori degli elfi, mentre in piazza Roma i motivi di decoro si sono ispirati a grandi bastoni di zucchero.

Attivo lo stand gastronomico della Pro Loco, dove si potranno gustare - consumandoli in loco oppure presso i bar del centro storico - cappelletti, pasta e ceci, piadina, tutto fatto a mano dalle signore del paese, ed anche prelibate specialità dolciare come i cannoli siciliani.

Per info: Urp Comune Novafeltria, 0541-845661