Rimini Calcio, tris di partite prima del 2019: da lunedì pomeriggio allenamenti, sabato la Vis Pesaro

| 13:41 - 16 Dicembre 2018

Un ruolino di marcia da promozione al Neri, da retrocessione lontano da casa. Il Rimini è atteso dalle ultime tre partite stagionali, due delle quali (sabato 22 e domenica 30) si giocheranno davanti al pubblico amico, ma contro due formazioni di alta classifica: la sorprendente Vis Pesaro allenata da Colucci e la corazzata Ternana. Occasione d'oro invece, per sfatare il tabù trasferta, nel giorno di Santo Stefano, in casa del Renate. Un rush finale nel quale il Rimini potrà contare sui recuperati Alimi e Arlotti, senza dimenticare le buone prestazioni dell'ultima scoperta di mister Acori, il difensore centrale Marchetti, tra i migliori nella gara con la Sambenedettese. In attesa dei rinforzi di mercato, la truppa biancorossa riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio. Martedì doppia seduta di allenamento, mentre da mercoledì a venerdì allenamento fissato alla mattina.