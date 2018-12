Volley B2 femminile, il derby va all'Emanuel Riviera Volley: Stella ko 3-0. La squadra di Nanni è quarta

Sport

Rimini

| 12:23 - 16 Dicembre 2018

Con una grande prestazione l’Emanuel Riviera Volley Rimini piega le cugine-rivali della Stella vincendo in maniera netta il primo derby in serie B2 giocato al PalaStella. La gara è stata a senso unico, sempre in mano alle ospiti, che oltre alle solite Gudenzoni e Leonardi hanno beneficiato di una grande prova della centrale Orsi, che ha realizzato 13 punti e neutralizzato gli attacchi delle centrali stelline. Tra le avversarie solo Francia in doppa cifra (10)

Fin dal primo set la Stella ha subito in ricezione, ma a partire dal secondo set, prese le misure in difesa, ha difettato anche in fase di attacco, sprecando più volte facili punti con palle fuori campo.

Emblematica la fine del terzo set in cui la Caf Acli Stella ha raggiunto il vantaggio sul 23- 22, ma un attacco fuori di Gugnali e un successivo attacco fuori di Nasari hanno segnato la resa in una partita da dimenticare per le padrone di casa. Con questo successo la squadra di Nanni si issa al quarto posto.



IL TABELLINO



CAF ACLI STELLA RIMINI-EMANUEL RIVIERA RIMINI 0-3

IL TABELLINOCAF ACLI STELLA: Ambrosini 2, Nasari 7, Gugnali 8, Francia 10, Tomassucci 3, Bologna 4, Mazza 6, Bascucci, Costantino 0, Jelenkovic(lib). Ne: Bianchi, Bigucci, Cit, Serafini (lib2). All. Mussoni.

EMANUEL RIVIERA RIMINI: Catalano 1, Godenzoni 17, Orsi, 13, Vujevic 2, Leonardi 13, Zucchini 7, Macchi (libero). Ne. Benvenuti, Nicoletti, D’Emilio, Ariano. All. Nanni.

PARZIALI: 15-25, 16-25, 23-25

NOTE: BV: St 1, Em 6. BE: St 6, Em 8. Muri: St 6 Em 9.

Classifica: CSI CLAI Imola 24 (*), Bleuline Libertas Forlì 24, Esperia Cremona 20, Emanuel Riviera Rimini 19,Gramsci Pool Reggio E. 18, Arbor Reggio E.18, Rubierese 16, Liverani Lugo 16,Caf Acli Stella Rimini 14, Pianamiele Bologna 12 (*), Fruvit Rovigo 12, Civiemme Campagnola RE 10, My Mech Cervia 4, Calerno S.Ilario RE 0

(* una partita in meno).

