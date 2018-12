Auto a zig zag sul lungomare di Rimini, era ubriaco fradicio e senza patente: denunciato

Cronaca

Rimini

| 12:11 - 16 Dicembre 2018

Sabato sera la Polizia è intervenuta sul lungomare di Rimini, all'altezza di viale Regina Margherita, dove era stata segnalata un'automobile che procedeva pericolosamente a zig-zag. Alla guida si trovava un cittadino magrebino, con un tasso alcolemico alto e sprovvisto di patente. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Qualche ora prima, nella mattinata di sabato, la Polizia aveva invece rintracciato una coppia formata da un uomo albanese e una donna moldava, domiciliati in un residence. Il primo è risultato irregolare sul territorio e sarà sottoposto a procedura di espulsione; la seconda, in possesso di regolare permesso di soggiorno, aveva con sè del metadone e della cocaina, per questo è stata denunciata.