Rimini, comune rinnova parco automezzi: niente spese, in cambio offre pubblicità

Attualità

Rimini

| 07:37 - 16 Dicembre 2018

Se Santarcangelo offre gratuitamente la cartellonista pubblicitaria per privati e imprese che a loro spese sistemeranno il verde delle rotonde, il Comune di Rimini invece vuole pagarsi automobili e furgoni offrendo in cambio pubblicità sugli stessi.

In tempi di spending review è importante bilanciare le spese: per questo in piazzale Garampi si medita di rinnovare il propro autoparco, con mezzi a ridotto impatto ambientale, ottenendoli in uso gratuito; quattro automobili e un furgone che saranno pagati attraverso la pubblicità installata sugli stessi mezzi. Inoltre, durante cinque eventi di "punta" della ricca programmazione riminese, agli sponsor sarà offerto un'area di sosta (16 mq) per un veicolo pubblicitario. Gli eventi prescelti, come riporta il Corriere di Romagna, sarebbero il capodanno, "Al Meni", Notta Rosa, la sagra malatestiana e il festival del mondo antico. Per gli stessi eventi in omaggio il logo sulle brochure e sul materiale pubblicitario. Gli sponsor saranno individuati tramite bando aperto a privati, imprese, associazioni ed enti.