Basket C femminile, la Renauto si regala un Natale da imbattuta. Under 16, che carattere

Sport

Rimini

| 01:26 - 16 Dicembre 2018



L'Happy Basket si regala un Ntale da imbattuta: piegato anche il Progresso Bologna (50-37) Coach Pier Filippo Rossi sceglie un quintetto composto da: Novelli, La Forgia, Palmisano, Farinello, Renzi. La partita comincia subito a mille, le due squadre vogliono correre e lo spettacolo è piacevole, anche se il gran ritmo forza parecchi errori al tiro e palle perse. L'Happy tiene costantemente la testa avanti (17-12) ma tre errori consecutivi in attacco spianano la strada alle avversarie che tornano a -1 e poi al comando (17-20). Una provvidenziale tripla di Palmisano, in un momento di caos offensivo, riporta il match in parità, 20-20. Un jumper di Farinello dai quattro metri a 40" dall'intervallo regala alla RenAuto il vantaggio a metà gara (24-22).

La ripresa comincia a ritmi più lenti, ma le squadre sbagliano comunque tantissimo: dopo 2'30", sul 24-24, coach Rossi spende un time-out per riordinare le idee alle sue. La Forgia, quasi a metà quarto, segna il primo canestro Happy della ripresa per il nuovo vantaggio, 26-24.

In un momento in cui la partita sembra in equilibrio la RenAuto trova invece il parziale: quattro punti di Varlamova, due liberi di Re e uno di Palmisano confezionano il 7-0 del massimo vantaggio, 33-26. Lo scarto rimane invariato e si va all'ultimo mini-riposo sul 35-28. Il canestro di Re in avvio di quarto quarto porta il divario a 9 punti, 37-38, ma Bologna risponde subito con una tripla e torna a -6. Palmisano e Novelli confezionano un nuovo parziale di 5-0 e pochi minuti dopo, con l'attacco ospite completamente imbrigliato dalla difesa rosanero, Palmisani imbuca la tripla del 45-31.

Sembra finita e invece Bologna con la difesa a zona crea qualche un grattacapo all'attacco della RenAuto, ma la tripla di Farinello, a meno di 2' dalla fine, chiude di fatto ogni discorso. Gli ultimi canestri servono solo a fissare il finale: RenAuto batte Progresso Bologna 50-37.

«Abbiamo fatto 20 punti in un tempo - commenta coach Rossi - di solito li segnamo in un quarto, o poco più... Abbiamo difeso bene, ma in attacco abbiamo sprecato troppe situazioni facili, tra tiri piazzati e contropiedi: dovremo lavorare su quello. Intanto ci godiamo l'imbattibilità e le feste natalizie».

La RenAuto tornerà in campo a Forlì martedì 15 gennaio, alle ore 21.15, per il match con l'A.I.C.S..





HAPPY BASKET-Progresso 50-37 (15-11; 9-11; 11-6; 15-9).

HAPPY BASKET: Novelli 6, Re 4, Nanni 2, La Forgia 2, Palmisano 11, Palmisani 5, Tosi, Renzi 4, Farinello 8, Varlamova 6, Poplawska Li., Lazzarini A. 2. All. Rossi

Progresso: Caravita, Strazzari 2, Mezzetti 8, Possenti 2, Bernardini 4, Vaccari 7, Tartarini, Antonellini, D'Anna 7, Canu 3, Lolli, Grandini 4. All. Borghi

Arbitro: Zavatta di Cesena (FC)



UNDER 16



Serviva una vittoria alla RenAuto U16 di coach Pier Filippo Rossi per continuare la corsa verso la seconda fase e vittoria è stata sul campo del Santarcangelo. La gara è tesa e spigolosa in cui le difese hanno decisamente la meglio su attacchi a polveri bagnate.

La RenAuto parte bene e si porta avanti sull'8-11, ma Santarcangelo rimonta e chiude sopra di due la prima frazione, 16-14. Sull'onda dell'entusiasmo le padrone di casa allungano nel secondo quarto e toccano il massimo vantaggio ( 26-17), chiudendo bene l'area in difesa per evitare gli uno contro uno delle ragazze dell'Happy, che da fuori non ci prendono e sbagliano tiri aperti. Nonostante tutto, però, la RenAuto trova il parziale di 7-0, che all'intervallo ristabilisce la quasi parità, 26-24.

La svolta offensiva della gara arriva nel terzo quarto, perché, finalmente, le rosanero trovano un paio di canestri pesanti, che sbloccano l'attacco e ridanno entusiasmo. La difesa comincia a lavorare come sa e il parziale di frazione, 9-16, porta l'Happy avanti all'ultimo mini-riposo sul 35-40.

L'ultimo quarto è condizionato dalla stanchezza, al punto che nei 3' finali non si segna più e anche quando la RenAuto ha buone occasioni per chiudere la gara la palla non entra. La piccola dote accumulata è però più che sufficiente a rendere dolce il suono della sirena.

"E' stata una gara tosta - spiega coach Rossi -, perché ci giocavamo tutte e due la qualificazioni. Santarcangelo aveva preparato bene la partita, riempiendo l'area e cambiando sui blocchi e in una serata in cui non ci entravano nemmeno i tiri facili questo ci ha creato molti problemi. Abbiamo vinto di carattere una partita molto difficile; c'era molta tensione, sapevamo quanto contasse e oltretutto giocavamo fuori casa. Le ragazze sono state davvero brave a rimanere lucide, nonostante la giornata no. E' un gruppo che ha dimostrato più volte di avere carattere e questa è la cosa di cui sono più felice. Se saremo brave a battere Forlì ci qualificheremo per la seconda fase, un risultato che all'inizio sembrava impensabile".

La RenAuto U16 tornerà dunque in campo alle scuole Bertola mercoledì 19 dicembre, alle ore 19.00, per il match con la Libertas Forlì.



Santarcangelo-HAPPY BASKET 45-51 (16-14; 10-10; 9-16; 10-11)

HAPPY BASKET: Martinini, Innocenti 6, Del Fabbro 6, Mescolini 5, Guiducci 2, Gambetti 10, Ricci, Vergine 3, Tiraferri 16, Poggi 2, Semprini 1, Fulgenzi n.e.. All. Rossi.