Volley B maschile: Rovelli Morciano rimonta dallo 0-2 al 2-2, ma cede al tie break

Sport

Morciano

| 21:36 - 15 Dicembre 2018

Sfiora ancora la prima vittoria in campionato la Rovelli. Sotto di due set contro Ferrara, riesce a rialzare la testa e comunque porta a casa un altro punto. Qualcosa si muove, pur tra le mille difficoltà del periodo, e la squadra sta crescendo costantemente. Pur privi oggi del novello sposo Maggioli, i ragazzi di Rovinelli non demordono e ci credono fino in fondo. Dopo un primo set regalato agli avversari, si aspettava una reazione pronta dei cioccolatieri nel secondo, che invece non c’è. Sotto due a zero, però, trascinati anche quest’oggi da un brillante Morichelli e dalla fantasiosa regia di Stella, la Rovelli prima accorcia e poi domina nel quarto set, portando gli ospiti al quinto. Nel decisivo set partenza diesel per Kiva (buonissima e convincente prova la sua) e company, che pur reagendo al cambio campo, non riescono più a rientrare ed a lottare per la vittoria. Con un po’ di determinazione in più si poteva annullare l’ultimo zero in classifica; col duro in palestra, maggiore serenità e magari gli arrivi di qualche altro giocatore in rosa, Morciano può giocarsi le sue carte.

IL TABELLINO

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 7, Morichelli 29, Omaggi 5, Vanucci 8, Fabbri 6, Kiva 16, libero Benini, Daniel, Calandriello. All. Rovinelli.Vice: Passamonti.

: Sasdelli 1, Cester 21, Fortes 8, Bragatto 5, Fontana 10, Grazzi 18, L2 Bertoli, L1 Poli, Biondi 2, Del Campo 6, Smanio 4, Morelli 2, Cianfrone n.e. All. Martinelli. Vice: Colavolpe.

ARBITRI: Magnino-Giulietti.



PARZIALI: (22-25, 17-25, 25-23, 25-20, 11-15)

NOTE: ROVELLI: b.s. 15 ace 3 muri 9 errori 16. FERRARA: b.s. 12 ace 8 muri 11 errori 17