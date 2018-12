Rifiuti, boom raccolta differenziata a Misano: 'siamo il miglior comune balneare d'Italia'

Attualità

Misano Adriatico

| 07:19 - 16 Dicembre 2018

Cinque mesi fa l’Amministrazione Comunale di Misano, in collaborazione con Hera, ha deciso di rinnovare il sistema di raccolta rifiuti con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, tutte risorse preziose per l’ambiente.

Questo passaggio, sicuramente non indolore, ha richiesto a tutta la cittadinanza un impegno e un cambiamento nelle abitudini quotidiane ma ha portato a un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa. Infatti grazie alla buona disponibilità di tutti, cittadini e imprese, sul territorio di Misano è stata superata la quota del 71% di raccolta differenziata.

UN RISULTATO SOPRA LA MEDIA. Si tratta di un risultato che va ben al di sopra della media nazionale (50%) e che vede Misano aver già raggiunto l’obiettivo che assegnato la Regione Emilia Romagna (70%) da conseguire entro il 2020. “Nei mesi di ottobre e novembre a Misano si è addirittura superata la quota dell’80% - spiega il Sindaco Stefano Giannini -. Un risultato davvero eccezionale che attesta la nostra realtà quale migliore di tutti i comuni con turismo balneare a livello italiano e che dimostra come un impegno da parte di ognuno può davvero migliorare l’ambiente e ridurre le emissioni in atmosfera. C’è ancora qualche cosa da mettere a punto, c’è ancora qualcuno, pochi, che non fa il suo dovere ma siamo su una strada virtuosa. Per questo motivo, sono fiero dei misanesi e li ringrazio”.

I PIU' VIRTUOSI PAGHERANNO TASSE MENO CARE. Dall’1 gennaio si passa alla tariffa corrispettiva puntuale che premierà i comportamenti virtuosi e si applicherà da gennaio 2019. Si tratta di un modello tariffario più equo dell’attuale TARI perché la bolletta si calcola anche in proporzione alla quantità di rifiuto Indifferenziato conferito. La raccolta differenziata invece è gratuita, per incentivare i comportamenti che fanno bene all’ambiente. Per definire le tariffe sono stati analizzati i conferimenti e i comportamenti rilevati a Misano Adriatico nei mesi scorsi. Chi farà bene la raccolta differenziata (organico, plastica e lattine, vetro, carta) potrà quindi contenere il costo annuo complessivo della propria bolletta.