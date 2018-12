Sette arresti e 14 denunce a Rimini: monitorati stazione e Borgo Marina, zone 'rosse' per la sicurezza

Cronaca

Rimini

| 15:16 - 15 Dicembre 2018

Nelle ultime giornate si sono intensificati i controlli di Polizia a Rimini, con l'ausilio anche delle unità cinofile, specie in zona stazione e a Borgo Marina. Sette le persone arrestate, tutte straniere, 14 le denunciate in stato di libertà (8 stranieri). I controlli proseguiranno anche nel fine settimana, con una particolare attenzione verso i luoghi del centro interessati dal previsto notevole afflusso di cittadini e presso i locali pubblici, anche per le opportune verifiche sulla puntuale osservanza di tutte le normative afferenti la sicurezza e conduzione di locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.